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АВТО

Hyundai объявила о старте продаж юбилейной версии кроссовера Creta 2019

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категория: АВТО

Южнокорейским автопроизводителем Hyundai было сообщено о старте продаж юбилейного варианта Creta (ix25) в Китае. Анонс новинки состоялся на китайском предприятии.

Официальные дилеры компании в КНР уже начали продавать кроссовер за 136,3 тысячи юаней (около 1,343 миллиона рублей по текущему курсу). Правда, пока неизвестно, какими отличиями обладает лимитированная версия автомобиля. Если судить по размещенным фотоснимкам, то у нее слегка изменились задние фонари и появились светодиодные фары.

На машине установлен атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 128 «лошадок», который работает вместе с 6-скоростной автоматической трансмиссией. В продажу поступили только полноприводные варианты авто. Даже базовая версия обладает 6 подушками безопасности, видеокамерой для заднего обзора, сенсорным экраном диагональю 7 дюймов и подогревом всех кресел.

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