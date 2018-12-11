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ГАДЖЕТЫ

Huawei показала «дырявый» смартфон Honor View 20

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категория: ГАДЖЕТЫ

Производитель смартфонов Huawei из КНР продемонстрировал свой новый флагман Honor View 20, имеющий «дырявый» дисплей и 48-мегапиксельную камеру от Sony.

Официальный дебют новинки должен будет состояться в столице Китая уже на следующей неделе. В европейских странах устройство продемонстрируют в конце января 2019 года. Его главным нововведением является передняя камера, которую дизайнеры «скрыли» в небольшом отверстии, размещенном прямо в экране. Это позволило им избавиться от раздражающей многих покупателей «моноброви».

Диаметр дырки равен всего 4,5 миллиметрам, поэтому практически незаметен на черном фоне, а также скрывает выпуклость объектива. К сожалению, технические параметры гаджета раскрыты не были, но они вряд ли окажутся ниже, чем у конкурентов.

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