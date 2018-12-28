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АВТО

General Motors покажет новый пикап Unibody в 2020 году

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категория: АВТО

В 2020 году автоконцерном General Motors будет представлен новый компактный пикап Unibody, который окажется главным конкурентом Renault Oroch и схожей модели от «Форда».

Продажи автомобиля должны будут стартовать в странах Южной Америки. Он заменит собой морально устаревшую модель Chevrolet Montana, которую выпустили около 15 лет назад. Новинка будет создана на современной унифицированной архитектуре GEM и оснащена четырехдверным кузовом.

Эксперты отмечают, что пикап, скорее всего, оснастят турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 153 «лошадки». На данный момент времени он устанавливается на бюджетном седане Chevrolet Cruze. Мотор работает в паре с 6-скоростной «механикой».

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