Ford решил вернуть Mustang легендарной серии Boss 429

Для того, чтобы найти оригинальную версию Mustang Boss 429, да ещё и в хорошем состоянии, придется серьёзно постараться, полмира обойти, и то не факт, что найдётся. Ведь, его выпустили в очень небольшом количестве в далёких 1969-х и 1970-х годах. Конечно, есть различные самоделки, причём даже достойные внимания, но это штучные шедевры тюнинга.

И вот фирма Classic Recreations записалась в список участников грядущего мотор-шоу SEMA Show этого года и анонсирует первый официально-настоящую, тоесть лицензированную версию Boss 429, но совершенно новую, которую выпускают уже в наши дни.

Сейчас в моде даунсайзинг, когда например двухлитровый четырёхцилиндровик «крадёт» места и название 2,5-, 3-, и даже 3,5-литровых «шестёрок». Хоть и выдаёт столько же лошадок, что и они, но обидно. Тут же Форд всё чаще предлагает новые поколения авто, где на замену 5,4- и 6,4-литровым V8 приходит 3,5-литровая «турбошестёрка». И фанаты Босс Мустанга боялись этого. Однако это славный автомобиль получит под капотом не оригинальный семилитровый мотор о восьми цилиндрах, а 8,4-литрового монстра мощностью 815 «лошадок»! Что в наши дни уже редкость.

Оригинальный Босс 429-й появился за счёт того, что Форду пришлось омологировать свой новый тогда семилитровый V8 для участия в гонках серии NASCAR. А правила серии гласили тогда, (да и сейчас есть похожие правила), чтобы автопроизводители выпустили как минимум 500 серийных авто с подобными двигателями клиентам. И после этого они получили допуск к участию в гонках. Этот мотор был настолько огромным, что фордовцам пришлось забирать Мустанги со сборочного конвейера и модифицировать их, чтобы они влезли. Им пришлось генерировать эту идею и реализовать на уже готовой серии Boss. У обычных серий был два варианта 4,95-литровый мотор (294 л.с., и 393 Н*м) и 5,8-литровый (294 или 335 сил, и тягу в 502 и 522 Ньютон-метров). Их вес был 1.450-1.487 кг, но после получения нового мотора всех модернизаций, инсталляции силовых элементов вес достигал уж 1.600 кг.

Конечно, Мустанг уже имел семилитровые версии (например, серия Cobra Jet), но те при всех своих достоинствах, были сделаны на основе «гражданского» блока. И выдавали «всего лишь» 340 или 366 лошадок, и одинаковую тягу в 597 «Ньютонов».

А сделанный на основе гоночного, новый семилитровый мотор был лишь ненамного слабее своего бескомпромиссного аналога, и в заводском виде этот V8 получал 380 или 396 л.с. (такие попадаются куда реже), и 664 Ньютон-метров. Хотя эти цифры, как утверждают профессионалы и знатоки, намного ниже реальных (ожидаемо 460-490 сил).

Кроме Boss 429, в конторе Классик Ресторейшнс объявили, что у них есть лицензии от самого Форда на выпуск и других автомобилей на базе славных серий Boss и Mach образцов 1969-1970 гг. Например Boss 302, и Мустанг Mach 1. Ничего о трансмиссиях неизвестно, ведь вряд ли они предложат древние малоэффективные четырёхскоростные «коробки», которыми серийно оснащались все топовые Мустанги, в том числе и «Боссы».

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