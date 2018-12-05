Через пересаженную с мертвого донора матку родился первый ребенок

Сегодня, 5 декабря, исследователи сообщили о том, что впервые за всю историю современной медицины мать, которой пересадили матку из мертвого донора, смогла родить здорового ребенка.

Согласно исследованию, опубликованному в научном издании The Lancet, прорывная операция, проведенная в сентябре 2016 года в Сан-Паулу (Бразилия), показывает нам, что подобные пересадки вполне осуществимы и могут помочь тысячам женщинам, которые не способны иметь детей из-за проблем с маткой.

В медицинском журнале добавляют, что девочка родилась в декабре 2017 года.

До недавнего времени единственными вариантами, доступными для женщин с так называемым бесплодием матки, являлись: либо усыновление или удочерение ребенка из приюта, либо использование услуг суррогатной матери.

Первые успешные роды после трансплантации матки у живого донора произошли в 2014 году в Швеции. С тех пор было зафиксировано еще 10 подобных случаев.

Однако женщин, нуждающихся в трансплантации, гораздо больше, чем потенциальных доноров, поэтому врачи решили выяснить, сможет ли эта процедура дать нужные результаты, если использовать матку женщины, которая уже умерла.

Было предпринято десять попыток – в Соединенных Штатах, Чехии и Турции – до того, как было сообщено об успехе в эту среду.

От бесплодия страдают от 10 до 15 процентов всех пар.

Из этой группы у каждой из 500 женщин возникают проблемы с маткой, например, из-за инфекции, врожденных пороков или гистерэктомии, которые не позволяют им забеременеть или вынашивать ребенка до нужного срока.

«Полученные результаты показали, что женщины, страдающие от бесплодия матки, теперь могут воспользоваться новым вариантом решения их проблем», – отметил Дани Эйзенберг, врач из учебной больницы Университета Сан-Паулу. Он описал эту процедуру как новую веху в истории медицины.

«Людей, желающих пожертвовать свои органы на доброе дело после их собственной смерти, намного больше, чем живых доноров. Тем самым можно значительно увеличить число потенциальных доноров», – сообщил специалист в своем недавнем заявлении.

32-летний реципиент родился без матки в результате редкого синдрома.

За четыре месяца до пересадки она участвовала в экстракорпоральном оплодотворении, позволившим получить восемь оплодотворенных яйцеклеток, которые были тут же заморожены для дальнейшего использования.

Донором выступила 45-летняя женщина, которая умерла от инсульта. Ее матка была удалена и пересажена хирургическим путем в ходе операции, которая длилась более десяти часов.

Доказательство концепции

Хирургической группе удалось соединить матку донора с артериями, венами, связками и вагинальным каналом реципиента.

Чтобы ее тело не отвергло новый орган, женщине выдавали пять различных лекарств, наряду с противомикробными препаратами, аспирином и процедурами, направленными против свертывания крови.

Через пять месяцев матка не продемонстрировала ни одного признака отвержения. Ультразвуковое сканирование показывало нормальные результаты, а у женщины происходила регулярная менструация.

Спустя семь месяцев после операции врачи имплантировали оплодотворенные яйцеклетки в матку женщины. Уже через десять дней специалисты доставили пациентке хорошие новости: она забеременела.

Помимо незначительной инфекции почек, которую лечили антибиотиками, на протяжении 32-х недель беременность проходила нормально. После почти 36 недель родилась девочка весом 2,5 килограмма. Ее достали с помощью кесарева сечения. Через три дня мать и ребенок покинули больницу.

Пересаженную матку удалили во время С-секции, позволяя женщине прекратить прием иммунодепрессантов.

В возрасте семи месяцев и двенадцати дней – когда статья, сообщающая о результатах, была представлена для публикации – ребенок питался молоком матери и весил 7,2 килограмма.

«Нам следует поздравить авторов», – прокомментировал работу доктор Срджан Сасо, почетный лектор в области акушерства и генекологии в Имперском колледже Лондона. Он описал полученные результаты как «чрезвычайно интересные».

Ричард Кеннеди, президент Международной федерации сообществ рождаемости, тоже приветствовал это заявление, но посоветовал врачам с осторожностью подходить к новой процедуре.

«Трансплантация матки является новым методом и должна рассматриваться в качестве экспериментального варианта», – добавил Кеннеди.