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АВТО

АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи автомобилей Lada Vesta в России

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категория: АВТО

Отечественная компания АвтоВАЗ решила отозвать свыше 41,5 тысячи машин Lada Vesta на территории России, которые были выпущены, начиная с июля прошлого года.

В размещенном представителями автопроизводителя сообщении говорится о том, что отзыв осуществляется по причине наличия проблем с диском «запаски». Они добавляют, что ошибка была выявлена в модификациях машин с резиной базовой размерности, которая не прошла сертификацию.

У отозванных машин диск запасного колеса пройдет повторную покраску. Соответствующие работы компания проведет совершенно бесплатно. Все владельцы указанных «Вест» в скором времени получат сообщение о том, куда можно доставить свое авто.

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