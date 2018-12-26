АвтоВАЗ начал продажи коммерческих версий Lada Granta

Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ сообщил о появлении в продаже коммерческих вариантов «Лада Гранта», оснащенных фургоном и бортовой площадкой.

Фургоны могут быть промтоварными или изотермическими, а их объем достигает 4 тысяч литров. Данная линейка также имеет современные фургоны-рефрижераторы, способные как снижать, так и увеличивать температуру внутри себя. Что касается кабины, то базовая версия оснащена одной подушкой безопасности, усилителем рулевого колеса, центральным замком и электростеклоподъемниками.

К отличиям коммерческих версий модели Granta стоит отнести увеличенную до 720 килограмм грузоподъемность, которой удалось добиться с помощью рессорной задней подвески и полурамной кузовной конструкции, и усовершенствованные передние кресла. У автомобилей была также модифицирована МКПП, что положительно сказалось на их динамике и ускорении.