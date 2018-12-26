Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

АвтоВАЗ начал продажи коммерческих версий Lada Granta

Дата:
категория: АВТО

Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ сообщил о появлении в продаже коммерческих вариантов «Лада Гранта», оснащенных фургоном и бортовой площадкой.

Фургоны могут быть промтоварными или изотермическими, а их объем достигает 4 тысяч литров. Данная линейка также имеет современные фургоны-рефрижераторы, способные как снижать, так и увеличивать температуру внутри себя. Что касается кабины, то базовая версия оснащена одной подушкой безопасности, усилителем рулевого колеса, центральным замком и электростеклоподъемниками.

К отличиям коммерческих версий модели Granta стоит отнести увеличенную до 720 килограмм грузоподъемность, которой удалось добиться с помощью рессорной задней подвески и полурамной кузовной конструкции, и усовершенствованные передние кресла. У автомобилей была также модифицирована МКПП, что положительно сказалось на их динамике и ускорении.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Под Смоленском на видео запечатлели жуткое ДТП с перевернувшейся фурой
  2. Топ-менеджер Hyundai не считает «АвтоВАЗ» серьезным конкурентом
  3. СМИ узнали о переносе ввода новых автомобильных номеров в России

Эти новости могут вас заинтересовать

Серийный выпуск бюджетного кроссовера Kia Tusker начнется раньше графика

Jaguar J-Pace впервые появился на фотографиях шпионов

В Японии показали самый идеальный Porsche 911 в мире

Появились фото нового фургона Volkswagen

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках