Volkswagen показал новый компактный пикап Tarok

Немецким автопроизводителем Volkswagen на мотор-шоу в Сан-Паулу был продемонстрирован прототип пикапа Tarok, созданного на основе кроссовера Tiguan Allspace и обладающего компактными размерами.

Продажи данного автомобиля на бразильском и в других авторынках Латинской Америки должны будут стартовать лишь через 1,5-2 года. Серийная сборка модели будет организована в самом скором будущем. Хоть новинка и обладает довольно скромными размерами, однако ее основными преимуществами окажутся: вместительный багажник, который можно при необходимости увеличить для транспортировки длинномерных объектов весом до одной тысячи килограмм, и двухрядная кабина, предназначенная для пяти человек.

Пикап создан на базе современной архитектуры MQB и встанет на ступеньку ниже модели Amarok. Его салон даже в начальной комплектации будет оснащен цифровой панелью приборов и новейшим комплексом мультимедиа с огромным сенсорным экраном. Новинку оборудуют турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 «лошадок», а также дизельным мотором такой же мощности. Оба силовых агрегата смогут работать вместе с традиционным для марки 6-скоростным «автоматом».