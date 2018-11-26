Внешность нового Porsche 911 рассекретили до премьеры

В Интернете были размещены фотоснимки спорткара Porsche 911 новой генерации до его официальной демонстрации. Показ модели должен состояться через несколько дней в Лос-Анджелесе.

Если судить по утекшим фото, то новинка будет оборудована иными бамперами и световой оптикой. Она также получит оригинальный задний спойлер, посередине которого установлен 3-й датчик стоп-сигнала. Инсайдеры добавляют, что салон автомобиля тоже изменится, к примеру, многие данные теперь будут демонстрироваться на цифровой приборной панели.

Согласно неподтвержденной информации моторная гамма модели будет включать в себя усовершенствованный битурбинный двигатель V6 с повышенной отдачей. В будущем спорткар оснастят еще более мощным вариантом этого агрегата. К тому же будет выпущена особая версия GT3 с мотором, выдающим свыше 500 «лошадок».