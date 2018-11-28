Видео: В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В районе Оренбуржья на одной из автотрасс грузовая машина на полной скорости врезалась в легковой автомобиль. Данная авария унесла жизни пяти человек, а еще двое получили различные травмы. Видео с места ДТП публикует ФАН.

По словам сотрудников ГИБДД, ДТП случилось на маршруте, ведущем из Оренбурга в Акбулак, в условиях сильного снегопада. Грузовик оказался на встречной полосе и протаранил иномарку. Водитель грузового автомобиля выжил. В легковушке в живых остался только один пассажир. Обоих доставили в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают полицейские, которые заняты установлением всех обстоятельств произошедшего. Виновник аварии все еще не назван.