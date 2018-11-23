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АВТО

Видео: автомобиль сбил 14-летнюю школьницу в Петрозаводске

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категория: АВТО

Вчера, 22 ноября, на улице Ключевой города Петрозаводск водитель, сидевший за рулем иномарки, сбил школьницу в возрасте 14 лет, переходившую дорогу по «зебре». Соответствующее видео было опубликовано сегодня в Сети.

На размещенных черно-белых кадрах можно увидеть нерегулируемый пешеходный переход. Через несколько секунд по нему начинает переходить девочка. Внезапно с одной из сторон дороги появляется хэтчбек Kia Picanto, за рулем которого находилась женщина, и сбивает школьницу. К счастью, скорость автомобиля была невысокой, поэтому ребенок отделался легкими травмами.

В городской ГИБДД сообщили, что девочка смогла самостоятельно уйти с места дорожной аварии. Затем она обратилась в больницу, где ей назначили лечение на дому. Женщина сама сообщила автоинспекторам о ДТП и выполнила все необходимые требования, указанные в ПДД.

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