Видео: автомобиль сбил 14-летнюю школьницу в Петрозаводске

Вчера, 22 ноября, на улице Ключевой города Петрозаводск водитель, сидевший за рулем иномарки, сбил школьницу в возрасте 14 лет, переходившую дорогу по «зебре». Соответствующее видео было опубликовано сегодня в Сети.

На размещенных черно-белых кадрах можно увидеть нерегулируемый пешеходный переход. Через несколько секунд по нему начинает переходить девочка. Внезапно с одной из сторон дороги появляется хэтчбек Kia Picanto, за рулем которого находилась женщина, и сбивает школьницу. К счастью, скорость автомобиля была невысокой, поэтому ребенок отделался легкими травмами.

В городской ГИБДД сообщили, что девочка смогла самостоятельно уйти с места дорожной аварии. Затем она обратилась в больницу, где ей назначили лечение на дому. Женщина сама сообщила автоинспекторам о ДТП и выполнила все необходимые требования, указанные в ПДД.