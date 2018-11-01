Важность приобретения и использования лежачего полицейского

На городских и загородных дорогах в нашей стране возникает множество ситуаций, когда ДТП происходят вследствие превышения скорости транспортными средствами, что в настоящее время, к сожалению, происходит сплошь и рядом с чрезвычайно печальными, а нередко и трагическими последствиями как с материальной, так и с физической стороны.

Именно поэтому с целью предупреждения и снижения количества таких моментов современным техническим прогрессом были созданы определённые устройства, какие используются в качестве помощника в решении данных вопросов. Заметьте, что приобретение сегодня лежачего полицейского является выгодным и доступным. Купить лежачего полицейского можно в компании Знаки 154 https://podolsk.znaki154.ru/all-catalog/idn/.

Кстати, данное устройство изначально было придумано, разработано и создано для контролирования скорости всех транспортных средств принимающих участие в движении на определённых участках местности.

Конструктивно лежачий полицейский является искусственно созданной дорожной неровностью установленной и закреплённой поперёк на проезжей части дорожного полотна так, что выступает на основным покрытием дороги создавая своеобразное препятствие каждому транспортному средству.

Причём их воздействие на любого из водителей заключается в том, что ещё издали заметив препятствие большинство из них сбрасывают скорость, а не заметившим или проигнорировавшим лежачего полицейского серьезная встряска поможет не только запомнить его местоположение, но и в дальнейшем придерживаться скоростного режима.

Как следствие значительно уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий на проблемных участках дорог.

Традиционно большинство лежачих полицейских устанавливается в местах интенсивного движения автотранспорта, пешеходов, вблизи школ, детских садиков и прочих учреждений с большим скоплением людей. Покупайте лежачих полицейских для обеспечения безопасности https://kaluga.znaki154.ru/all-catalog/idn/.

Хоть ни один из водителей не может быть застрахованным от неожиданного появления человека или животного на проезжей части дороги, но это приспособление заставляет быть дисциплинированным и всё время на чеку, чем собственно и объясняется популярность и востребованность сегодня лежачих полицейских.

Полезно знать, что в изготовлении лежачих полицейских используются прочные износостойкие материалы в виде чёрной резины с особыми положительными свойствами и характеристиками.

Основное в них то, что они на протяжении длительного времени сохраняют изначальную форму с внешностью и свойствами, невзирая на воздействие сильных морозов, дождя, ветра и снега.