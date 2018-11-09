В США на видео запечатлели рождение десятков тысяч осьминогов

Девин Дюмонт, сотрудник океанариума, расположенного в Джорджии (штат в США), смог запечатлеть на видео появление огромного количества мальков в аквариуме осьминога, долгое время считавшегося самцом.

По словам специалиста, он сначала сильно забеспокоился, когда заметил огромное число частиц белого цвета, плавающих рядом с осьминогом по кличке Октавий, так как решил, что возникла проблема с системой фильтрации. Однако затем он осознал, что этими необычными белыми точками являются маленькие осьминоги, так как содержащийся у них экземпляр на самом деле самка. Когда работник океанариума успокоился, он взял в руки ведро и начал собирать в них малышей, которые продолжали вылупляться из «икринок». В результате их количество составило несколько десятков тысяч штук.

Небольшую часть было решено оставить в особых емкостях, а затем отправить в лабораторию для изучения их роста и развития. Однако эксперты отмечают, что выжить удастся немногим, так как детеныши осьминогов плохо растут в замкнутых пространствах. По этой причине основную часть мальков выпустят в местную реку, которая впадает прямо в залив. Однако и в дикой среде выживут далеко не все малыши, так как из-за своих маленьких размеров они становятся лакомой добычей для многих морских обитателей.