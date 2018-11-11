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ГАДЖЕТЫ

В Сети появились технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s

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категория: ГАДЖЕТЫ

В сеть Интернет утекли сведения о точных параметрах нового мобильного устройства Xiaomi Mi 8s, продажи которого должны будут начаться в самое ближайшее время.

Оказалась, что данный гаджет войдет в список смартфонов средней ценовой категории, а его стоимость будет равна 19 000 рублям. Новинка получит очень большой экран, диагональ которого составит 6,4 дюйма, однако его разрешение все еще неизвестно. Устройство имеет безрамочный дизайн, однако в верхней области все равно будет иметься «монобровь», предназначенная для передней камеры и различных индикаторов. Для экономии места на задней панели инженеры решили встроить сканер отпечатков пальцев прямо в дисплей.

На задней стороне девайса разработчики установили высококачественную тройную камеру, разрешение которой равно 48 мегапикселям. «Сердцем» новинки окажется довольно мощный 8-ядерный чипсет Snapdragon 675. Объем ее оперативной памяти составит 4 гигабайта, а постоянной – 64 гигабайта. Последнюю, скорее всего, можно будет расширить с помощью карты памяти. Смартфон также получит довольно емкую батарею на 4000 мА*ч. Точная дата начала продаж Mi 8s будет раскрыта в рамках официального анонса.

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