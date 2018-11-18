В Ростове водитель «Приоры» врезался в иномарку и скрылся с места аварии

Владелец «Лады Приоры» влетел в припаркованный в Ростове-на-Дону автомобиль зарубежной марки и уехал с места дорожной аварии.

Инцидент случился вчера, 17 ноября, на проспекте Стачки. Об этом заявили свидетели произошедшего на страничке ростовского сообщества в одной из социальных сетей. Согласно их словам автомобилист не смог справиться с управлением и въехал в другую машину, в которой никого не было, поэтому в ДТП никто не пострадал.

Оба транспорта получили значительный ущерб. Собственник иномарки в настоящее время ищет виновника дорожной аварии, у которого, судя по всему, отсутствует автомобильная страховка.