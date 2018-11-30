В России начались продажи нового BMW X5

На российском авторынке стартовали продажи кроссовера BMW X5 следующей генерации сразу в нескольких комплектациях: xDrive30d, 40i, 50i и M50d.

Первая модификация оборудована дизельным мотором мощностью 249 «лошадок». Вторая оснащена 340-сильной бензиновой установкой объемом 3,0 литра. Затем идет внедорожник с 8-цилиндровым агрегатом, объем которого составляет 4,4 литра, а мощность – 462 лошадиные силы. Последний вариант новинки имеет 3,0-литровый дизель, выдающий 400 «лошадей».

Все двигатели кроссовера способны работать вместе с 8-скоростной автоматической трансмиссией. В продажу поступят только полноприводные варианты автомобиля. К тому же у него был изменен внешний вид и салон, который теперь имеет новую приборную панель. Самая дешевая комплектация обойдется россиянам в 4,59 миллиона рублей.