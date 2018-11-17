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АВТО

В результате столкновения со столбом в Иваново загорелся автомобиль

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категория: АВТО, В ФОКУСЕ

Вчера, 16 ноября 2018 года, в Иванове произошло серьёзное ДТП. Как отмечается в пресс-службе МВД по региону, авария произошла рядом с 3-й городской больницей.

Сообщается, что водитель иномарки «Опель Астра» не справился с управлением автомобиля. В результате машину занесло и она врезалась в стоящий у проезжей части столб. Сразу же после столкновения автомобиль загорелся. Для того, чтобы огонь объял транспортное средство полностью, понадобились считанные минуты.

Несмотря на это, очевидцы отмечают, что водитель успел выбраться из автомобиля. Более того, он успел ещё и покинуть место ДТП до приезда спецслужб. Прибывшие на место аварии пожарные сумели оперативно потушить горящий автомобиль.

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