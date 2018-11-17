В Пугачевском районе «Лада» на скорости опрокинулась на крышу

Сегодня, 17 ноября 2018 года, в Саратовской области перевернулся легковой автомобиль.

Как отмечается, авария произошла в Пугачевском районе. Сигнал о ДТП неподалёку от поселка Перелюб поступил на пульт оперативного дежурного в 16 часов 35 минут по местному времени.

Известно, что на крышу перевернулся автомобиль отечественного производства. ВАЗ-2112 осуществлял обгон попутного транспорта, но вылетел в кювет и перевернулся на крышу. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением из-за высокой скорости.

В результате аварии произошла утечка топлива из бензобака. К тому же в автомобиле установлена газовая установка, что значительно усложняло ситуацию. Несмотря на указанные обстоятельства, прибывшие на место аварии спасатели сумели обесточить автомобиль, осмотрели на предмет скрытых травм водителя и передали его в руки врачей «скорой помощи».