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АВТО

В Пугачевском районе «Лада» на скорости опрокинулась на крышу

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категория: АВТО, В ФОКУСЕ

Сегодня, 17 ноября 2018 года, в Саратовской области перевернулся легковой автомобиль.

Как отмечается, авария произошла в Пугачевском районе. Сигнал о ДТП неподалёку от поселка Перелюб поступил на пульт оперативного дежурного в 16 часов 35 минут по местному времени.

Известно, что на крышу перевернулся автомобиль отечественного производства. ВАЗ-2112 осуществлял обгон попутного транспорта, но вылетел в кювет и перевернулся на крышу. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением из-за высокой скорости.

В результате аварии произошла утечка топлива из бензобака. К тому же в автомобиле установлена газовая установка, что значительно усложняло ситуацию. Несмотря на указанные обстоятельства, прибывшие на место аварии спасатели сумели обесточить автомобиль, осмотрели на предмет скрытых травм водителя и передали его в руки врачей «скорой помощи».

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