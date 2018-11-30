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АВТО

В Орле водитель автомобиля Nissan протаранил отбойник

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категория: АВТО

Водитель японского авто Nissan Almera врезался в отбойник в городе Орел. Судя по всему, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожный инцидент произошел вчера в 15:00 по местному времени в Железнодорожном районе. Автомобилист ехал по улице 5-го августа и направлялся в Ляшко. Возле дома под номером 88 он потерял управление и влетел в стальную ограду. В итоге водитель и его пассажир оказались легко травмированы. Владелец иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на выявление признаков опьянения.

Значительный ущерб получила и сама машина. В местном отделении ГИБДД также отмечают, что всего за одни сутки в Орле произошли шестнадцать дорожных аварий, в двух из которых имелись пострадавшие.

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