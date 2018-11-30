В Омске КамАЗ протаранил метромост и встал на дыбы

В городе Омск произошло необычное ДТП – грузовой автомобиль КамАЗ с поднятой кабиной протаранил метромост, встал на дыбы и застрял в подобном положении.

Фотоснимки с грузовиком начали быстро появляться в соцсетях. Пользователи отмечают, что водитель грузового авто занимался вывозом снега из населенного пункта после длительного снегопада. Данный инцидент произошел в утренние часы. Свидетели произошедшего считают, что автомобилист выгрузил снег в речку, однако затем забыл вернуть кузов в прежнее положение.

В итоге автомобиль зацепился за мостовую конструкцию своим кузовом. Кабина грузовика тут же взмыла ввысь. Не ясно, как именно из нее смог выбраться водитель, и в каком состоянии он сейчас находится.