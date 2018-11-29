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НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

В Новой Зеландии на пляже обнаружены останки таинственного существа

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категория: ЖИВОТНЫЕ, НАУКА, ОКЕАН

В городе Крайстчерч, расположенном в Новой Зеландии, местной жительнице по имени Ханна Мэри удалось найти засохшие останки таинственного создания.

Женщина опубликовала фотографии существа в социальных сетях. Она обнаружила его во время сбора отходов, выброшенных на берег после сильного шторма. По ее словам, странное создание обладает «крыльями», продолговатым хвостом и большим ртом, усеянным острыми зубами. Мэри принесла скелет домой, а потом попросила взглянуть на него соседа, занимающегося таксидермией, но он тоже не смог дать точного ответа.

Через несколько часов после публикации фото Малколм Фрэнсис, новозеландский ихтиолог, отметил, что этот скелет, скорее всего, остался от ската вида Dipturus nasutus, которого недавно отнесли к категории вымирающих существ.

Ранее было опубликовано видео с «пульсирующим монстром» из Новой Зеландии.

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