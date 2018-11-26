В Москве водитель КамАЗа засыпал песком машину ДПС

В столице РФ водитель грузового автомобиля обсыпал песком машину остановивших его работников ГИБДД. Позднее он был привлечен к административной ответственности.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в минувшую субботу инспекторами был остановлен грузовик КамАЗ, перевозивший сыпучие материалы. Полицейские посчитали, что самосвал перегружен, поэтому пригрозили ему штрафом. В ответ водитель вернулся в машину и вывалил груз прямо на патрульный автомобиль.

Стражи правопорядка доставили хулигана в ближайший полицейский отдел и составили на него протокол. Теперь ему предстоит выплатить штраф размером свыше 10 000 рублей. В Сети уже появилось соответствующее видео.