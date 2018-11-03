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ТЕХНОЛОГИИ

В Британии выпустят первый в мире гоночный электрический самолет

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Между британским Нотингемским университетом и стартапом Air Race E был заключен договор о проектировании первого на планете гоночного самолета, работающего на электрической тяге.

Согласно ожиданиям разработчиков данная воздушная техника сможет поучаствовать в своей первой гонке уже через 1,5-2 года. Данная информация была размещена на официальном интернет-портале высшего учебного заведения. Благодаря подписанному договору специалистам удастся гораздо быстрее провести модернизацию уже имеющегося самолета, оснащенного бензиновой силовой установкой и участвовавшего в нескольких гоночных соревнованиях.

Члены проекта уверены, что их деятельность сможет значительно стимулировать развитие отрасли по созданию электрических самолетов, и даст возможность разработать новейшие технологии питания для электродвигателей. Эксперты планируют разместить на текущей бензиновой технике энергоемкий аккумулятор, а также электрическую установку, соединенную с механизмом управления и винтом. Что касается Air Race E, то его задача заключается в проведении гоночных соревнований с участием электрической воздушной техники. Однако до сегодняшнего дня этот стартап не провел ни одного подобного мероприятия.

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