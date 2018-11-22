В Бразилии обнаружены древние скелеты предков гигантских динозавров

Трио исследователей, двое из которых работают в Федеральном университете Санта-Марии, а третий – в Университете Сан-Паулу, обнаружили останки трех ранних предков гигантских динозавров, бродивших когда-то по Земле. В их статье, опубликованной в журнале Biology Letters, Родриго Темп Мюллер, Макс Кардозу Лангер и Серджио Диас-да-Сильва описывают три полных и хорошо сохранившихся скелета динозавров, обнаруженных в южной части Бразилии.

Окаменелости датируются примерно 225 миллионами лет назад, то есть эти рептилии жили в позднем триасовом периоде, или, если говорить более конкретно, то в норском. Исследователи отмечают, что они были намного меньше, чем их потомки – в высоту эти древние ящеры достигали 1,5 метра, а их вес составлял 90 килограмм. Их головы не превышали размерами человеческую ладонь.

Эти останки относятся к совершенно новому виду динозавров, получившему название Macrocollum itaquii и жившему на суперконтиненте Гондвана. Они считаются вегетарианцами и имели очень длинные шеи, которые позволяли им добираться до листьев, растущих на деревьях. Они могли ходить на двух лапах. Динозавры главенствовали на Земле в тот период времени, когда Бразилия все еще была частью Пангеи.

Предыдущие исследования показали, что доминирующими видами растений в позднем триасе являлись голосеменные (растения без цветов, которые вырабатывали семена и конкусы) и папоротниковые. Длинная шея давала возможность динозаврам добираться до источников пищи, которые были недоступны другим существам, что и давало им очевидное преимущество перед ними.

Ученные отмечают, что останки были обнаружены очень близко друг к другу внутри пятитонной горной породы, поэтому очень хорошо сохранились. Они предположили, что раз эти рептилии умерли вместе, то, скорее всего, они и жили вместе – это доказывает, что ранние динозавры были социальными существами. Исследователи также отмечают, что обнаружение Macrocollum itaquii позволит заполнить историю эволюции динозавров в целом и завроподоморфов в частности. Возможно, им удастся объяснить, почему их потомки выросли настолько большими. Они добавили, что окаменелости раннего норского периода попадаются крайне редко, поэтому их находка наверняка вызовет значительный интерес в археологическом сообществе.