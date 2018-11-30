В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода и влетел в столб

Вчера вечером, 29 ноября, в городе Стерлитамак (Башкирия) водитель японского авто Honda Integra наехал на пешехода, а затем протаранил столб. В результате этого ДТП погиб один человек.

Сбитый пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, а автомобилист был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. По словам свидетелей произошедшего, погибший неожиданно выскочил на дорогу, поэтому водителю не удалось быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию.

На место инцидента выехали работники правоохранительных органов, которые в настоящее время пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Сюда также оперативно подъехала машина скорой помощи, которая и увезла травмированного водителя.