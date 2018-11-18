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АВТО

В Архангельске мусоровоз провалился под асфальт

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категория: АВТО

В Архангельске на улице Гагарина рядом с домом под номером 61 мусоровоз угодил в огромную яму, появившуюся на дороге из-за прорыва трубы.

Куски асфальта провалились под задним шасси грузового автомобиля. Машину удалось вытащить из ловушки с помощью автокрана. Местные жители отмечают, что еще вчера пытались дозвониться до работников «Водоканала» и сообщить им, что уже несколько часов вода подмывает снизу дорогу. Однако никто так и не приехал исправлять проблему.

Горожане сообщают, что дыру в асфальте на данный момент времени просто закрыли поддонами из древесины. В официальной группе «Водоканала» появилось сообщение о том, что на улице Гагарина вечером будет отключена вода для проведения аварийных работ.

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