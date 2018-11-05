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АВТО

Уникальная мотоколяска «Циклоп» выставлена на продажу за 2,15 млн рублей

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категория: АВТО

В продаже неожиданно появилась особенная трехколесная мотоциклетная коляска СМЗ С-1Л «Циклоп», выпущенная в 52-м году прошлого века и известная многим по кинокартине «Операция Ы», снятой Леонидом Гайдаем.

Уникальный лот находится в городе Ростов-на-Дону. Легендарная мотоколяска, предназначенная для двух человек и имеющая оригинальную комплектацию, продается за 2 миллиона 150 тысяч рублей. Ее пробег составляет не больше 5 тысяч километров. По словам владельца транспорта, продаваемая им «инвалидка» является последним представителем модели, полностью собранным вручную. Свое название транспортное средство получило из-за необычного размещения передней оптики. В салоне расположено лишь два сидения.

Продаваемая мотоколяска оборудована одноцилиндровым двигателем от мотоцикла, объем которого составляет всего 0,123 литра. Все узлы, системы и детали у транспорта «родные» – этого удалось добиться путем проведения качественных и аккуратных реставрационных работ. Сама машинка смогла сохранить первозданную внешность. На похожей мотоколяске ездил Евгений Моргунов в фильме Гайдая. Позднее в народе ее начали называть «Моргуновкой».

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