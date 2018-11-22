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АВТО

Уничтожение двух фургонов танком попало на видео

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категория: АВТО

По телеканалу WGN-TV из Чикаго в ходе прайм-тайма был показан особый видеосюжет для утренней передачи, в котором два фургона были раздавлены танком Chieftain из Великобритании.

Работники телекомпании уничтожили списанные машины на ярмарочной площади. Танк являлся раритетным, так как использовался британскими войсками около 40-50 лет назад. К тому же долгое время его считали одной из самых мощных боевых машин в мире. Его бензиновый двигатель выдавал около 800 «лошадок», а дизельный – 900 лошадиных сил. Поэтому он смог без проблем раздавить автомобили.

В телевизионном сюжете также отметили, что этот танк первым был оснащен креслом, расположенном в полулежащем состоянии. Благодаря ему конструкторам удалось значительно снизить высоту техники. Последний ее вариант имел вес 56 тонн.

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