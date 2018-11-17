Уфологи обнаружили огромный НЛО на снимках Антарктиды

На новых фотоснимках Антарктиды, сделанных спутником, уфологи смогли обнаружить гигантский диск, имеющий металлический отблеск.

Многие считают, что речь идет об инопланетном корабле, так как данный объект обладает ровной кругообразной формой и приплюснутым видом, то есть выглядит как классическая летающая тарелка. Диаметр этого диска равен более ста метрам. По предварительным данным, он создан из необычного темного металла.

Исследователи внеземных цивилизаций считают, что в результате таяния ледников на поверхности появился звездолет пришельцев, упавший на планету миллионы лет назад. Другие уверены, что эта тарелка принадлежала нацисткой Германии, тестировавшей новые летательные аппараты.