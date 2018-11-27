Уфолог обнаружил на Марсе древнее ископаемое в виде улитки

Популярный специалист в области уфологии Скотт Уоринг нашел на фото марсианской поверхности древнюю окаменелость, напоминающую по своей форме улитку.

По словам уфолога, он обнаружил данный объект неподалеку от марсохода. Она выглядела почти точно так же как головоногий моллюск Ammonoudea, живший на Земле миллионы лет назад. Эксперт отмечает, что это создание, скорее всего, появилось и на Марсе, однако несколько отличалось от своих дальних родственников из-за других условий обитания. Он также возмутился тем, что NASA не стало рассматривать это ископаемое, а ведь оно было доступно им на протяжении нескольких дней.

Уоринг также отметил, что данный объект должен обязательно изучить палеонтолог. В конце охотник за НЛО заметил, что эта окаменелость является очередным доказательством того, что на Марсе когда-то существовала жизнь.