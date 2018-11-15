Ученые выяснили степень влияния солнечного затмения на птиц и насекомых

Команда исследователей из Университета Корнелла и Оксфордского университета обнаружила, что птицы и насекомые неожиданным образом реагировали на полное солнечное затмение, произошедшее в США в 2017 году. В своей статье, опубликованной в журнале Biology Letters, групп ученых показала результаты изучения поведения птиц и насекомых во время солнечного затмения с использованием данных доплеровского радиолокатора.

В своей научной работе исследователи пытались выяснить, как существа наподобие птиц и насекомых реагируют на нетипичные периоды темноты вроде полного солнечного затмения. Для достижения своей цели они изучили данные из 143 метеорологических станций, в которых была зафиксирована деятельность множества птиц и насекомых, обитающих в разных частях Соединенных Штатов Америки, в период солнечного затмения, случившегося 21 августа прошлого года. Они отмечают, что из-за короткой продолжительности жизни ни одно из этих созданий никогда не видело затмение. Таким образом, внезапная темнота может привести к неожиданному изменению их поведения.

Изучив данные доплеровского измерителя и проанализировав их с помощью программ машинного обучения, специалисты смогли рассмотреть движения летающих видов существ возле поверхности земли и на высоте до пяти километров. Они обнаружили необычную активность за 50 минут до того, как затмение стало полным – многие летающие создания начали возвращаться на землю или в свои гнезда. Сильнее всего это затронуло тех, кто летал на больших высотах. Исследователи полагают, что эти существа действовали логично, когда начали искать временные или постоянные убежища – их поведение является естественным ответом на изменяющиеся погодные условия, которые могут оказаться смертельными для маленьких летающих существ.

Исследователи также обнаружили довольно странное явление: группа летающих существ, скорее всего птиц, изменила свое поведение прямо перед полным затмением – сначала она резко поднялась в воздух, а затем снова вернулась на землю. Они полагают, что птицы одновременно пришли в замешательство, считая, что наступила ночь, и только потом осознали, что случилось нечто иное.

Эксперты собираются собрать еще больше данных при следующем полном затмении, которое должно будет снова произойти в основных регионах континентальной части Соединенных Штатов в 2024 году. Они надеются, что более точные радиолокационные сведения помогут им определить поведение наземных животных.