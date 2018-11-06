Ученые создали систему дистанционного управления собакой

Привлечь внимание собаки или уговорить ее сделать что-нибудь важное может быть крайне сложным занятием, особенно если у вас нет фрисби или чего-то похожего под рукой. Однако исследователи из Японии смогли выяснить, как можно контролировать собачье внимание и даже управлять перемещением животного, находясь на большом расстоянии от него. Для этого они воспользовались светоизлучающим жилетом.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о каком-то замысловатом кибернетическом проекте, однако на щенке на самом деле надета лишь небольшая куртка, оснащенная несколькими фонариками. В этом эксперименте ученые из Университета Тохоку решили показать, что хорошо обученная собака может перемещаться по условно опасной местности, используя световые точки на манере людей, которые могут следовать по ряду набросанных на карте маркеров. Это своего рода система GPS, но предназначенная для собак.

Данный эксперимент является хорошим примером того, как можно использовать собак в ситуациях, когда нужно оказать помощь людям, ставшим жертвами природных катаклизмов и бедствий. Жилет снабжен камерой, позволяющей оператору наблюдать за обстановкой издалека. Поскольку клыки позволяют псу лучше пробираться через щебень и другие завалы, чем людям, то новая технология может оказаться весьма полезной в случаях, когда отдавать вербальные команды становится невозможно.

Использование лазерной указки на кошке, вероятно, не даст схожих результатов, однако это не значит, что вам не стоит попробовать провести схожий опыт при наличии дома пушистого питомца.