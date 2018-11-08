Ученые предложили выстрелить в космос из лазера для поиска инопланетян

Что нужно предпринять ученым, чтобы инопланетяне наконец-то обнаружили Землю? Ответ на этот вопрос был дан в новой статье, опубликованной сотрудниками Массачусетского технологического института (MIT). В ней ученые предложили выстрелить из гигантского телескопа лазерным лучом прямо в космос.

Джеймс Кларк, автор материала, отмечает, что необходимо направить лазерный луч мощностью от одного до двух мегаватт в сторону глубокого космоса. При объяснении целесообразности своего проекта он указывает на тот факт, что человечество посылает радиоволны в космическое пространство (посмотреть, как это происходит можно в фильме «Контакт» 1997 года выхода) вот уже на протяжении более одного века, однако это не дало никаких результатов. По его мнению, такие большие объекты как звезды и экзопланеты, расположенные за пределами Солнечной системы, создают помехи для сигналов, затрудняя пришельцам их обнаружение.

С помощью лазерного телескопа можно создать пучок энергии, который не будет искажен избыточным шумом, создаваемым нашей звездной системой. Его нужно будет направить в такие области, как Проксима Центавра (ближайшая к Земле звезда) и TRAPPIST-1 (звезда, расположенная в 40 световых лет от нас). Вокруг последней вращаются сразу семь экзопланет, причем на трех из них может существовать жизнь.

«Если мы сможем наладить контакт и начать общаться с другой цивилизацией, то нам бы удалось отправлять короткие сообщения со скоростью передачи данных в несколько сотен бит в секунду. Они смогут достичь адресата через несколько лет», – отметил Кларк, аспирант Кафедры аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института, в своем недавнем заявлении для прессы.

По словам Кларка, в техническом плане реализация планетарного маяка вполне возможна. Он сравнил его с программой военно-воздушных сил AirBorne Laser, известной как YAL-1. Речь идет об экспериментальном боевом самолете эпохи Рейгана, на носу которого был установлен мощный бортовой лазер, предназначенный для сбивания баллистических ракет. Специалисты смогли довести мощность лазера до одного мегаватта. YAL никогда серьезно не рассматривался в качестве серийной военной машины из-за своей дороговизны, однако он все же показал, что создать подобную технику вполне реально.

Однако на Земле нет телескопов величиной от 35 до 45 метров, способных сгенерировать нужный пучок энергии. Но, по мнению Кларка, в будущем это может измениться, так как Европейское космическое агентство (ESO) в настоящий момент времени работает над созданием очень большого телескопа, диаметр которого составит около 39 метров. Бюджет этого проекта составляет 1,15 миллиардов евро или почти 1,3 миллиарда долларов.

Главной проблемой маяка Кларка является его безопасность. В MIT предупреждают, что «луч будет создавать плотность потока в размере 800 Вт на один квадратный метр, что почти сопоставимо со значением Солнца, генерирующего 1300 Вт на квадратный метр». Выстрелы из лазера подобной мощности могут привести к значительным повреждениям роговицы глаза у любого, кто посмотрит в сторону луча.

Гигантский и фантастически дорогой лазер, способный массово ослеплять людей по всему миру – в голову сразу же приходят мысли о каком-нибудь классическом суперзлодее из старой «Бондианы». Однако Кларк смог решить и данную проблему, предложив разместить лазер на Луне.

«При необходимости это устройство можно построить на дальней стороне Луны, где никто не живет и вокруг которой ничего не крутится. Это самое безопасное место для телескопа. В целом, я расписал технико-экономическое обоснование проекта. В своей следующей работе я расскажу о том, насколько хорошей является данная идея», – отметил Кларк.

Ученые из государственного и частного секторов постоянно занимаются продвижением весьма смелых идей, к одной из которых можно отнести колонизацию других планет, озвученную SpaceX. Гигантский лазер, предложенный Кларком, может быть никогда не построен, однако если существует способ по нахождению жизни на TRAPPIST-1, то было бы неплохо им воспользоваться.

«Учитывая существующие инструменты и методы исследования, маловероятно, что нам повезет, и мы сможем отобразить вспышку от другого маяка, если предположить, что инопланетяне действительно существуют и тоже посылают сигналы в космос. Однако, поскольку инфракрасные спектры экзопланет показывают наличие газов на них, указывающих на возможное существование жизни, а съемки неба с каждым разом имеют все больший охват и частоту, то мы вполне можем обнаружить “звонок” от пришельцев в будущем», – добавил Кларк.