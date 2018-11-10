Ученые переосмыслили использование древних комплексов людьми в Чили

Во время проведения раскопок на участке Тулан-52 в Чили двое исследователей сделали новое открытие, требующее переосмысление того, как древними людьми использовался каменный комплекс. В своей статье, опубликованной в журнале Antiquity, Лаутаро Нуньес из Католического университета Севера и Кэтрин Перлес из Университета Западного Парижа отмечают, что отношения между поздними охотниками-собирателями, построившими и использовавшими сооружение, были более сложными, чем считалось ранее. На это указывают сразу несколько свидетельств.

В рамках нового исследования Нуньес и Перлес снова осмотрели два каменных комплекса, обнаруженных в пустыне Атакама в Чили. Оба были построены людьми Неолита (новокаменный век) тысячи лет назад. Считается, что один из участков, названный Тулан-54, старше второго – его возраст, возможно, составляет 5000 лет. Второй участок, именуемый Тулан-52, использовался приблизительно с 1110-900 годов до нашей эры по 550-360 годы до нашей эры. Раскопки первого были завершены в 1985 году, а второго – в 2015 году.

После долгих исследований ученые, работавшие на этих раскопках, пришли к выводу, что комплексы являлись полуоседлыми поселениями – люди жили в них и использовали для проведения церемоний. Однако в новой научной работе говорится о том, что ни один из участков никогда не применялся в качестве места для проживания. Специалисты отмечают, что оба комплекса обладают множеством признаков того, что они использовались для ритуалов, к примеру, в них были обнаружены золотые фигурки в форме голов стервятников, строительные растворы и шлифовальные плиты, которые применялись для приготовления красителей, а также растения, содержащие галлюциногены. Кроме того, были найдены останки двух десятков младенцев. Однако в сооружениях не удалось найти ни одного свидетельства того, что в них проживали люди на длительной основе.

При изучении комплексов и артефактов археологи обнаружили намного больше общих черт между ними, чем в предыдущих исследованиях – эти сходства предполагают наличие более сложных отношений между членами племени, чем считалось ранее. Они предполагают, что участок Тулан-54 являлся хорошо развитым церемониальным центром. Способ, которым использовались камни для построения сооружений, является одним из примеров того, насколько согласованными были действия людей того времени.

Исследователи также считают, что инновации, которые применялись на втором участке, к примеру, использование верблюдов для переноса строительных материалов, занятие фермерством для кормления людей и обработка растений для получения эффектов галлюциногена, указывают на церемониальный характер комплекса. Однако они пока не могут сказать, для чего именно проводились эти ритуалы.