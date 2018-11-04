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БИОЛОГИЯ

Ученые опубликовали список замедляющих старение продуктов

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категория: БИОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, НАУКА

Специалистам одного из немецких университетов удалось узнать, что гидрохиноны при комбинировании с цинком способны предотвратить возникновение окислительных процессов в теле, что может замедлить старение человека.

Соответствующее исследование было опубликовано на интернет-ресурсе Phys.org. В нем отмечается, что вышеуказанный элемент содержится в нескольких продуктах питания: вине, кофе, шоколаде и чае. Цинк же способен привести к активации нужной группы этого вещества, создавая тем самым защитный слой от супероксида, представляющего собой побочный продукт дыхания клеток, повреждающий биомолекулы организма (липиды и протеин).

Лишь гидрохинон может привести к разрушению супероксида, но если он объединится с цинком, то возникнет единый комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы. Его главная функция заключается в защите тела от деградации, возникающей из-за окисления, и оказанию антиоксидантного воздействия. После метаболизма супероксид получает возможность остановить повреждение тканей и органов, избегая возникновения окислительного стресса. Все это в итоге приводит к общему замедлению старения человека.

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