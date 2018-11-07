Ученые опровергли теорию инопланетного происхождения астроида Оумуамуа

На этой неделе была опубликована новая научная работа от двух исследователей из Гарвардского университета, которая вызвала бурное обсуждение, как среди пользователей Сети, так и ученых, ведь в ней указывалось, что сигарообразный астероид Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему, мог быть отправлен инопланетянами.

Исследователи отметили в своей статье, что речь идет о самом «экзотическом сценарии», который предполагает, что обнаруженный людьми межзвездный объект является полностью работоспособным зондом, намеренно отправленным в нашу звездную систему инопланетной цивилизацией.

Оумуамуа является первым известным межзвездным объектом, который вошел в Солнечную систему. Однако он ускоряется от Солнца заметно быстрее, чем ожидалось, поэтому некоторые предположили, что этот астероид оснащен неким подобием паруса, работающего на солнечном свете и помогающего ему набирать скорость.

«На данный момент можно выделить несколько необычных явлений, одним из которых является избыточное ускорение Оумуамуа. Его можно объяснить силой радиационного давления со стороны Солнца», – рассказал соавтор исследования и астрофизик из Гарварда Шмуэль Бялы журналистам из AFP.

«Однако для этого требуется, чтобы тело имело очень большую плоскую поверхность и оказалось крайне тонким, что не встречается в природе», – добавил специалист. Их предположения об инопланетном происхождении астероида быстро распространилось по Сети и стало буквально вирусным.

Впрочем, другие эксперты по астрономии опровергают данные догадки. «Как и большинство ученых, я бы тоже хотел обнаружить убедительные доказательства существования инопланетной жизни, но их попросту нет», – заявил Алан Фитцсиммонс, астрофизик из Университета Квинса (Белфаст, Великобритания).

«Уже было давно определено, что характеристики астероида полностью совпадают с параметрами других комета подобных тел, прилетевших из иных звездных систем. К тому же многие аргументы, опубликованные в недавнем исследовании, базируются на числах с большой неопределенностью», – сообщил ученый представителям прессы.

«Невозможно сказать наверняка»

Кэти Мак, известный астрофизик в штате Северная Каролина, тоже решила прокомментировать шумиху, возникшую вокруг инопланетной теории.

«Вам нужно понять, что ученые тоже любят публиковать различные диковинные идеи, даже если у них есть мельчайший шанс оказаться в итоге правыми», – написала Мак в Twitter.

«Однако пока все другие возможности не будут проверены и отброшены десятки раз, даже авторы этих самых работ, скорее всего, не будут верить в полученные ими выводы», – ответил Бялы, когда журналисты спросили его, верит ли он в свою гипотезу.

«Я бы не сказал, что “верю” в отправку астероида инопланетянами, ведь я ученый, а не верующий. Мне нужно полагаться на доказательства для выдвижения теорий о наблюдаемых явлениях», – добавил специалист.

Другой соавтор исследования Ави Леб, председатель отдела астрономии в Гарварде, рассказал NBC News, что человечество может никогда не узнать, что именно представляет собой Оумуамуа, так как он улетел и не собирается возвращаться.

«Невозможно сказать наверняка, какое назначение было у астероида без наличия дополнительных данных», – заявил Леб. Соответствующая статья была опубликована 12 ноября в журнале Astrophysical Journal Letters.

В переводе с гавайского языка Оумуамуа означает «посланник» или «разведчик». Впервые он был обнаружен астрономами в октябре 2017 года. В длину этот межзвездный объект достигает 400 метров, а в ширину – около 40 метров.