Ученые нашли останки огромного древнего травоядного существа

Вчера, 22 ноября, ученые заявили, что во время позднего триаса, то есть более 200 миллионов лет назад, по Земле могло бродить гигантское травоядное существо с клювоподобным ртом и рептильными чертами тела.

В статье, опубликованной в четверг журналом Science, польские исследователи отмечают, что их находка опровергает предыдущие теории о том, что единственными гигантскими растениеядными созданиями в прошлом были только динозавры.

В плане размеров это существо не уступало современным слонам. Оно было названо Lisowicia bojani и найдено рядом с деревней, расположенной в южной части Польши. По словам ученых, это существо относилось к той же эволюционной цепочке, что и млекопитающие.

Подобные окаменелости, относящиеся к кладу дицинодонтов, были обнаружены и в других местах, однако датировались более ранним периодом, то есть существовали до тех времен, когда серия стихийных бедствий уничтожила большинство видов на Земле.

«Мы привыкли считать, что после завершения пермского вымирания млекопитающие и их родственники ушли в тень, в то время как динозавры значительно развились и выросли до огромных размеров», – отметил Гжегож Немцведзи, палеонтолог из Университета Упсалы в Швеции и соавтор статьи.

Обнаружение гигантского дицинодонта, жившего одновременно с зауроподами – ветвью динозавров, которая произвела на свет культового длинношеего диплодока – указывает на то, что в позднем триасе присутствовали экологические факторы, повлиявшие на развитие гигантизма у живущих в то время существ.

Кристиан Каммерер, специалист по дицинодонтам в Музее естественных наук Северной Каролины, не участвовавший в исследовании, заявил, что размеры Lisowicia поражают воображение.

«Большинство известных нам дицинодонтов, живших в Пермском и Триасовом периодах, никогда не имели столь огромных размеров», – отметил эксперт.

Каммерер добавил, что хоть дицинодонты и динозавры жили в одно и то же время, однако нет никаких доказательств того, что они обитали на одной территории. Он также поставил под сомнение выводы исследователей об осанке Lisowicia.

«Однако в целом я считаю, что это очень интересная и важная статья, которая показывает, что нам предстоит еще многое узнать о ранних родственниках млекопитающих, живших в Триасе», – заявил Каммерер.