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Астрономия

Ученые NASA обнаружили в космосе корабль из сериала «Звездный путь»

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категория: Астрономия

Специалисты из «НАСА» нашли в космическом пространстве галактический кластер, напоминающий внешне звездолет USS Enterprise из телесериала Star Trek («Звездный путь»).

Объект необычной формы был запечатлен телескопом Chandra. Он представляет собой два столкнувшихся между собой скопления галактик. Его тут же приметили ученые, так как внешне он напоминает не только легендарный корабль, но и голову зайца.

Хоть на размещенном изображении столкновение и не кажется чем-то страшным, однако на деле это явление носит катастрофический характер. По словам астрономов, оно привело к выбросу невероятного количества энергии. Подобный контакт, по мнению ученых, способен привести к очередному большому взрыву. К счастью, данный объект расположен в 1 миллиарде 600 миллионах световых лет от Солнечной системы.

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