Ученые: 5-минутный осмотр шеи помогает заранее выявить слабоумие

Исследователи обнаружили, что благодаря пятиминутному сканированию шеи можно предсказать риски развития слабоумия у любого человека за десять лет до появления первых симптомов.

Согласно исследованию ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) тест, при котором анализируется пульс у кровеносных сосудов в области шеи, может стать частью стандартного тестирования, проводимого для обнаружения снижения познавательных способностей у пациента. Данная работа была впервые представлена в минувшее воскресенье на ежегодной научной конференции Американской Кардиологической Ассоциации.

Группа из почти 3200 пациентов в возрасте 58-74 лет прошла ультразвуковое обследование шеи в 2002 году. Затем на протяжении почти 14 лет (с 2002 по 2016 год) специалисты следили за их когнитивными функциями.

Исследователи обнаружили, что люди с наиболее интенсивным пульсом, указывающим на значительный или нерегулярный кровоток, на 50 процентов чаще страдают от снижения умственных способностей, так как сила, с которой кровь проникает в мозг, наносит ущерб мозговой сети кровеносных сосудов.

Пульс становится более интенсивным, когда артерии возле сердца изнашиваются – это в основном происходит из-за неправильно питания и употребления наркотиков. В результате поток крови, исходящий от сердца, перестает «смягчаться» по пути к мозгу.

«Если вы сможете обнаружить риск развития слабоумия у человека задолго до появления первых симптомов, то дадите ему необходимый толчок к смене образа своей жизни», – отметил доктор наук Скотт Кьеза из UCL.

«Что хорошо для артерий, то благоприятно влияет и на мозг. Слабоумие не является неизбежным последствием старения. То, как вы проживаете свою жизнь, оказывает реальное влияние на то, как быстро ухудшится состояние вашего здоровья», – добавил исследователь в своих выводах.

Если данные результаты будут подтверждены более крупными исследованиями, то они позволят значительно улучшить способность врачей в обнаружении признаков слабоумия в среднем возрасте. По словам Кьезы, сканирование отлично подходит для стандартного тестирования, так как оно делается очень легко и на него не нужно много времени.

Здоровые артерии, расположенные вокруг сердца, способны регулировать поступления крови, выкачиваемые из данного органа, обеспечивая плавный и стабильный кровоток в мозг. Однако при повреждении артерий кровь начинает течь более агрессивно и менее регулярно, что приводит к повреждению кровеносных сосудов и клеток, находящихся в мозгу. Исследователи уверены, что со временем именно это приводит к значительному ухудшению когнитивных функций у пациентов.

«Мы знаем, что кровоснабжение в мозге играет важную роль, поэтому поддержание артериального давления и сердца в здоровом состоянии снижает риск развития слабоумия», – отметила Кэрол Рутледж, директор исследовательской группы в Alzheimer’s Research UK (исследовательская благотворительная организация из Великобритании, изучающая слабоумие).

Сосудистая деменция напрямую связана с уменьшением притока крови в мозг. Исследования показывают, что это также может сыграть немалую роль в развитии болезни Альцгеймера. Эти два условия присутствуют в подавляющем числе случаев развития слабоумия.

Слабоумие (деменция) является общим термином, используемым для описания симптомов, связанных с потерей мозговых функций. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция составляют основную долю от всех случаев заболеваний данного типа.

По данным Всемирной организации здравоохранения по всей планете от слабоумия страдают около 50 миллионов человек, а к 2050 году их число должно будет возрасти до 152 миллионов больных.

Согласно информации, представленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, в Соединенных Штатах данное состояние является одной из основных причин смерти среди взрослого населения. В Великобритании, по данным Национальной статистической службы, оно и вовсе смогло обогнать сердечные заболевания.

«Многообещающие результаты»

Результаты исследования были встречены врачами из организаций по обнаружению и лечению слабоумия с осторожным оптимизмом.

«Получение диагноза о слабоумии может оказаться довольно трудоемким и неприятным процессом для многих людей, поэтому информация о том, что в разработке находится новый способ выявления признаков деменции, звучит весьма обнадеживающей», – отметил Пол Эдвардс, директор клинических служб по деменции в Великобритании.

Однако он добавил, что нужно также уделять внимание тем, кто уже страдает от деменции. «Необходимо не забывать поддерживать людей и их родных после получения ими этого страшного диагноза», – отметил Эдвардс.

В настоящее время вылечить слабоумие невозможно, однако существуют лекарства, которые могут временно убрать симптомы данного заболевания.

«Довольно часто после полученного диагноза люди просто отправляются домой без какой-либо информации и назначения следующих встреч с врачом. Они совершенно не знают, что их ждет в будущем», – добавил специалист.

Предыдущие исследования, проведенные в этом году, показали связь между риском развития слабоумия и отдельными элементами образа жизни, такими как потребление алкоголя и уровень физической подготовки. Однако последствия этого заболевания все также остаются неизлечимыми.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить следует ли добавлять сканирование шеи в стандартное тестирование для определения деменции.

«Хоть полученные результаты и выглядят довольно интересно, однако по причине отсутствия полных данных исследования трудно оценить, насколько полезным может оказаться подобное сканирование», – заявила Рутледж.

Рутледж добавила, что согласно имеющимся данным значительно снизить риск развития слабоумия можно путем ведения здорового образа жизни, слежения за уровнем холестерина в крови, употребления алкоголя в умеренных количествах и создания сбалансированной диеты.