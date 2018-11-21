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АВТО

Тесты УАЗ «Патриот» с новым «автоматом» подходят к концу

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категория: АВТО

Сотрудники Sollers сообщили о том, что дорожные испытания автомобилей УАЗ «Патриот», оснащенных АКП, перешли на завершающую стадию.

По словам специалистов, во время тестирования внедорожников они не заметили никаких ошибок и неисправностей в работе новой автоматической трансмиссии. Она была испытана в разных режимах: в черте города, на скоростной трассе и пересеченной местности. В последнем случае автомобиль тестировали в критических условиях.

Ранее было сообщено о том, что новые модели бренда будут оборудованы гидромеханической трансмиссией Punch Powerglide 6L50. Что касается нового «автомата», то им будут оснащены несколько комплектаций Patriot, включая «Оптимум». Продажи новой модификации, скорее всего, начнутся в первой половине следующего года.

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