Тесты УАЗ «Патриот» с новым «автоматом» подходят к концу

Сотрудники Sollers сообщили о том, что дорожные испытания автомобилей УАЗ «Патриот», оснащенных АКП, перешли на завершающую стадию.

По словам специалистов, во время тестирования внедорожников они не заметили никаких ошибок и неисправностей в работе новой автоматической трансмиссии. Она была испытана в разных режимах: в черте города, на скоростной трассе и пересеченной местности. В последнем случае автомобиль тестировали в критических условиях.

Ранее было сообщено о том, что новые модели бренда будут оборудованы гидромеханической трансмиссией Punch Powerglide 6L50. Что касается нового «автомата», то им будут оснащены несколько комплектаций Patriot, включая «Оптимум». Продажи новой модификации, скорее всего, начнутся в первой половине следующего года.