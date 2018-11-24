Стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Flex составит более 150 тысяч рублей

Раскрыты цены гаджета Samsung Galaxy Flex с гибким экраном. Ранее специалисты считали, что его стоимость составит около 2 тысяч долларов, но итоговое значение оказалось значительно выше.

Официальная презентация мобильного устройства может состояться в начале следующего года, а его продажи могут стартовать уже грядущей весной. Информацию о цене опубликовали инсайдеры, выяснившие, что мобильный оператор EE, работающий на территории Великобритании, пытается заключить с южнокорейским гигантом соглашение, благодаря которому его клиенты смогут приобрести аппарат за 1500 фунтов стерлингов (около 127 тысяч рублей). Всем остальным придется заплатить за него 2000 фунтов стерлингов (почти 170 тысяч рублей).

Таким образом, речь может идти об одном из наиболее дорогих массовых смартфонов Samsung – компания планирует уже за первый год произвести не менее одного миллиона этих девайсов. Впрочем, в EE пока никак не прокомментировали эту новость.