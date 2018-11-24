Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ГАДЖЕТЫ

Стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Flex составит более 150 тысяч рублей

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ

Раскрыты цены гаджета Samsung Galaxy Flex с гибким экраном. Ранее специалисты считали, что его стоимость составит около 2 тысяч долларов, но итоговое значение оказалось значительно выше.

Официальная презентация мобильного устройства может состояться в начале следующего года, а его продажи могут стартовать уже грядущей весной. Информацию о цене опубликовали инсайдеры, выяснившие, что мобильный оператор EE, работающий на территории Великобритании, пытается заключить с южнокорейским гигантом соглашение, благодаря которому его клиенты смогут приобрести аппарат за 1500 фунтов стерлингов (около 127 тысяч рублей). Всем остальным придется заплатить за него 2000 фунтов стерлингов (почти 170 тысяч рублей).

Таким образом, речь может идти об одном из наиболее дорогих массовых смартфонов Samsung – компания планирует уже за первый год произвести не менее одного миллиона этих девайсов. Впрочем, в EE пока никак не прокомментировали эту новость.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Новое программное обеспечение может помочь в спасении рано родившихся младенцев
  2. Появились фото «дырявого» экрана Samsung Galaxy A8s
  3. В России начались продажи смартфона с вырезом на экране, как у iPhone XS за 7 тыс. рублей

Эти новости могут вас заинтересовать

LG официально презентовала флагманский смартфон G7 ThinQ

Китайский смартфон OnePlus 5T распознает лица гораздо быстрее iPhone X

Продажи новых смартфонов Apple в России сопоставимы с показателями iPhone 7

iOS 11 получила опцию раздачи Wi-Fi без пароля

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках