Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Стартовали продажи нового кроссовера Venucia T60 на базе Nissan Kicks

Дата:
категория: АВТО

Японский автопроизводитель Nissan Motor и китайская автомобилестроительная компания Dongfeng Motor Corporation совместно выпустили новый городской кроссовер Venucia T60. Серийная марка была предназначена для китайского рынка.

Автомобиль был построен на базе Nissan Kicks. Под капотом Venucia T60 скрывается 1,6-литровый бензиновый двигатель (HR16), мощность которого составляет 126 лошадиных сил. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическую коробка передач и вариатор (CVT). Габариты машины составляют: 4,4 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 1.6 метра в высоту. Колесная база — 2,6 метра.

Интерьер кроссовера получил цифровую панель приборов, а также была установлена новая «парящая» мультимедиа.

На сегодняшний день цена базовой комплектации составляет 858 000 юаней, что в эквиваленте 815 000 рублей. Максимальная комплектация достигает 1 158 000 юаней (1 100 000 рублей).

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Lamborghini создал уникальное купе SC18 по спецзаказу
  2. В результате столкновения со столбом в Иваново загорелся автомобиль
  3. В Пугачевском районе «Лада» на скорости опрокинулась на крышу

Эти новости могут вас заинтересовать

Китайский премиум-бренд Wey заключил договор на рекламу с Роналду

Чешская компания MW Motors продемонстрировала ретро-электрокар Luka

Тюнинг-ателье SR66 Design превратило Audi S5 Coupe в спорткар

Компания KIA рассекретила внешний вид cee’d следующего поколения

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках