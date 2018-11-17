Стартовали продажи нового кроссовера Venucia T60 на базе Nissan Kicks

Японский автопроизводитель Nissan Motor и китайская автомобилестроительная компания Dongfeng Motor Corporation совместно выпустили новый городской кроссовер Venucia T60. Серийная марка была предназначена для китайского рынка.

Автомобиль был построен на базе Nissan Kicks. Под капотом Venucia T60 скрывается 1,6-литровый бензиновый двигатель (HR16), мощность которого составляет 126 лошадиных сил. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическую коробка передач и вариатор (CVT). Габариты машины составляют: 4,4 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 1.6 метра в высоту. Колесная база — 2,6 метра.

Интерьер кроссовера получил цифровую панель приборов, а также была установлена новая «парящая» мультимедиа.

На сегодняшний день цена базовой комплектации составляет 858 000 юаней, что в эквиваленте 815 000 рублей. Максимальная комплектация достигает 1 158 000 юаней (1 100 000 рублей).