Сильная Карибская засуха может привести к нехватке продовольствия в регионе

Изменение климата уже влияет на весь Карибский бассейн, из-за чего миллионы людей столкнулись с нарушением продовольственной безопасности и снижением доступности пресноводных ресурсов. Основная причина заключается в увеличении вероятности появления засух на территории всего региона. Данная информация указана в новом исследовании Корнеллского университета, опубликованном в научном журнале Geophysical Research Letters.

Начиная с 1950 года, в Карибском регионе наблюдается тенденция к постепенному снижению уровня влажности и возникновению многолетних засух, разбросанных по всей области. Однако недавняя Пан-Карибская засуха, начавшаяся в 2013 и закончившаяся только в 2016 году, оказалась самой серьезной из всех, из-за чего почти 2 миллиона человек столкнулись с проблемами в поставках достаточного количества продовольствия.

К примеру, в Гаити в 2015 году из-за засухи было потеряно более половины всего урожая, а это в свою очередь привело к тому, что над одним миллионом человек нависла реальная опасность нарушения продовольственной безопасности. Еще один миллион человек лично на себе прочувствовали нехватку продуктов питания в регионе. Эти сведения были опубликованы в отчете Управления Организации Объединенных Наций по Координации гуманитарных вопросов.

«Анализ климатологических данных в период Пан-Карибской засухи 2013-2016 годов показал, что антропогенное потепление усилило негативные последствия засухи на 15-17 процентов», – отметил ведущий автор исследования Димитрис Эррера, доктор наук о Земле и атмосфере в Корнеллском университете.

Потеря урожая сельскохозяйственных культур – это только половина проблемы. Карибский регион также столкнулся с сокращением ресурсов пресной воды. Причинами этому являются: вторжение соленых вод из-за повышения уровня моря, а также давление со стороны городских и фермерских секторов.

«В этой статье отмечается, что человеческая деятельность уже влияет на характеристики засух в регионе. Повышение температуры в будущем, вероятно, продолжит играть все большую роль в усугублении засух», – заявил Тоби Олт, доцент наук о Земле и атмосфере, а также сотрудник Центра устойчивого развития им. Аткинсона.

Хоть Карибский регион недавно и пострадал от катастрофических ураганов, таких как Мария и Ирма, которые причинили значительный ущерб за очень короткий промежуток времени, однако постоянные засухи могут привести к гораздо большим последствиям, опустошив целые страны. «В особенности это касается секторов сельского хозяйства и туризма, на которых в основном и держится экономика большинства Карибских государств», – добавил Эррера.

Над научной работой под названием «Антропогенное потепление привело к обострению Пан-карибской засухи 2013-2016 годов» работали и другие исследователи: Джон Фасулло из Национального центра атмосферных исследований, Слоан Котц из Океанографического института в Вудс-Хоуле, Карлос Каррильо из Корнеллского университета, Бенджамин Кук из Института космических исследований NASA и А. Парк Уильямс из Колумбийского университета.