Шведский парк дикой природы усыпит всех своих волков

Последние оставшиеся в шведском парке дикой природы Кольморден волки будут вскоре усыплены. Их не планируют заменять новыми животными в ближайшем будущем.

«Группа волков, обитающая в Кольмордене, достигла преклонного возраста и страдает от серьезного ухудшения здоровья. Поэтому ветеринары вместе с работниками зоопарка, ежедневно проводящими время с животными, решили, что лучше всего усыпить зверей этой осенью», – отметил Филипп Йоханссон, руководитель службы по уходу за животными в парке.

Трагическая смерть одного из смотрителей зоопарка в 2012 году, который был загрызен до смерти, после того как отправился за ограду в одиночку, чтобы покормить волков, сыграла косвенную роль в решении парка. После гибели человека в парке были введены новые правила безопасности, которые заметно затруднили ввод новых животных в стаю.

«Нам пришлось изменить принципы нашей работы. Мы теперь вообще не заходим к нашим волкам, а для представления им новых молодых волков нам нужно построить защитные ворота, через которые мы смогли бы их перемещать, чтобы иметь возможность чистить их вольер и ухаживать за ними на ежедневной основе», – отметил Йоханссон.

Волки, обитающие в настоящий момент в Кольмордене, жили в нем практически с самого момента своего рождения, поэтому привыкли к жизни за оградой, из-за чего отпускать их в дикую природу нельзя. Однако в парке не исключили, что в будущем данный вид сможет снова появиться у них, если они смогут создать для этого подходящие условия.

«Мы хотим воплотить эту идею в жизнь наилучшим образом. Она не будет реализована, пока мы не убедимся в том, что сможем поддерживать благосостояние животных на высоком уровне», – добавил Йоханссон.

Он также заявил, что решение об усыплении волков далось им очень тяжело. Особенно сильно переживали смотрители зоопарка, которые работают с животными каждый день. «Однако все наши решения основываются на том, что будет лучше для зверей», – заявил глава службы.