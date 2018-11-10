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ГАДЖЕТЫ

Samsung анонсировала новый смартфон-раскладушку с двумя экранами

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категория: ГАДЖЕТЫ

Южнокорейской компанией Samsung был продемонстрирован новый смартфон-раскладушка с двумя дисплеями под названием W2019, продажи которого организуют только на китайском рынке.

Новинка оборудована мощным процессором Snapdragon 845, а также внутренним и внешним экранами Super AMOLED – их диагональ составляет 4,2 дюйма, а разрешение равно 1920 на 1080 точек. Задняя часть устройства изготовлена с применением закаленного стекла по технологии Gorilla Glass. Девайс поступит в продажу в двух расцветках: Platinum (платина) и Rose Gold (розовое золото). К особенностям гаджета можно также отнести довольно большой вес – 250 граммов.

Объемы оперативной и постоянной памяти смартфона составляют 6 и 128 гигабайт. Размер последней может также составлять 256 гигабайт. К тому же ее можно расширить с помощью дополнительной карты памяти. Сбоку W2019 установлен дактилоскопический сканер, но при этом у него отсутствует 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3070 мА*ч, которой хватает на 280 часов работы в режиме ожидания.

К особенностям модели также относят качественную двойную камеру формата 12+12 мегапикселей. Вот только стоимость аппарата оказалась довольно высокой – его можно будет купить как минимум за 1500 долларов (около 100 тысяч рублей по текущему курсу).

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