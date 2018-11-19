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В ФОКУСЕ

РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В РЖД был создан концептуальный дизайн совершенно новых плацкартных вагонов. Издание «РИА Новости» опубликовало первые фотоснимки новинок.

Позднее представители компании подтвердили, что размещенные в Сети фото не являются подделками. Они также отметили, что на них изображен прототип, основанный на модульном распределении пространства. Их эксплуатацию могут начать уже в следующем году. Постепенно они заменят собой все старые плацкарты.РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов

В новом концепте удалось учесть пожелания людей и новейшие тренды, включая отсутствие барьеров, а также наличие индивидуального пространства и хорошей оснащенности в плане техники. Ранее Олег Белозеров, руководитель компании, отметил, что пассажирские вагоны могут быть оборудованы своеобразными местами-трансформерами, которые пассажиры смогут подстраивать под себя.

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