РЖД опубликовали фото новых плацкартных вагонов

В РЖД был создан концептуальный дизайн совершенно новых плацкартных вагонов. Издание «РИА Новости» опубликовало первые фотоснимки новинок.

Позднее представители компании подтвердили, что размещенные в Сети фото не являются подделками. Они также отметили, что на них изображен прототип, основанный на модульном распределении пространства. Их эксплуатацию могут начать уже в следующем году. Постепенно они заменят собой все старые плацкарты.

В новом концепте удалось учесть пожелания людей и новейшие тренды, включая отсутствие барьеров, а также наличие индивидуального пространства и хорошей оснащенности в плане техники. Ранее Олег Белозеров, руководитель компании, отметил, что пассажирские вагоны могут быть оборудованы своеобразными местами-трансформерами, которые пассажиры смогут подстраивать под себя.