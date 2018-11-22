Российский космонавт показал уникальные кадры МКС

Олег Артемьев, космонавт из РФ, разместил на своей страничке в «Инстаграме» уникальные фотоснимки МКС в честь двадцатилетия космической станции.

По словам россиянина, данные снимки были сделаны снаружи МКС, когда экипаж летел на Землю. Он добавил, что в настоящее время станция представляет собой настоящий «город», состоящий из пятнадцати модулей, а ведь всего двадцать лет назад она состояла всего из одного российского модуля под названием «Заря».

Подписчики космонавта решили присоединиться к поздравлениям, написав множество соответствующих комментариев. МКС продолжит оставаться «космическим домом» для граждан различных стран как минимум до 2024 года. Затем ее планируется затопить в Тихом океане.