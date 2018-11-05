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МИР ЛЮДЕЙ

Пьяный обработчик багажа заснул в грузовом отсеке самолета и полетел в Чикаго

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категория: МИР ЛЮДЕЙ, Эксклюзив

Сотрудники полиции сообщают, что провели допрос обработчика багажа и узнали от него следующее: он был пьян, когда заснул прямо в грузовом отсеке самолета, вылетевшего из Канзас-Сити и полетевшего в Чикаго.

Американские авиалинии отмечают, что сотрудник Piedmont Airlines работал на американском рейсе 363 в субботу, когда Boeing 737 покинул Международный аэропорт Канзас-Сити. Оказалось, что помимо сумок в его грузовом отсеке находился и их погрузчик. Трюм воздушного судна был полностью герметичен и имел подогрев, поэтому с пьяным мужчиной ничего не произошло.

Энтони Гульельми, представитель чикагской полиции, заявил, что безбилетника обнаружили спустя час, после того как самолет приземлился в аэропорту О’Хара в Чикаго. Сотрудник авиаперевозчика объяснил свое появление тем, что случайно заснул на работе. Ему не стали предъявлять никаких обвинений, а просто отправили обратно в Канзас-Сити.

В авиалиниях были рады услышать о том, что обработчик багажа никак не пострадал. Они также отметили, что собираются провести проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Имя работника названо не было.

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