Прокат авто неотъемлемая часть жизни

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Ритм жизни мегаполиса задан своими правилами, зачастую передвижение по городу невозможно без наличия автомобиля. Однако не у всех есть возможность воспользоваться собственным авто, а такси и услуги общественного транспорта не схожи с планами.

Компания ГлавПрокат http://www.glavprokat.ru/ предоставляет возможность выбора транспортного средства для поездки. Кроме этого, мы предоставляем услугу аренды автомобиля с водителем. Особенно остро стоит вопрос проката автомобиля, если вам назначена важная встреча. Четырехколесный друг в таких случаях – потребность №1, и не важно, предстоит экскурсия, поездка за город на встречу с друзьями или бизнес-ланч с партнерами.

Выбор автомобиля должен соответствовать целям поездки. Широкий ассортимент от компании – это гарантия успеха. Мы поможем вам определиться с выбором в зависимости от цели поездки, подберем класс автомобиля, чтобы выгодно подчеркнуть ваш статус и положение в обществе. Не сомневайтесь, вы произведете впечатление!

Автопарк машин компании – гарантия надежности и комфорта

В нашем распоряжении имеются автомобили представительского класса, легковые автомобили и кабриолеты, микроавтобусы, эксклюзивные кареты, свадебные кортежи. Мы поможем вам организовать поездку в любом направлении.

Услуги компании:

1. Мы оказываем услугу проката автомобиля круглосуточно и с почасовой оплатой с водителем и без.

2. Организация свадебного кортежа по г.Москва.

3. Прокат микроавтобусов на свадьбу.

4. Мы можем встретить вас и ваших близких в аэропорту и оказать услугу трансфера к отелю.

5. Предоставляем автомобили на корпоративы, встречи, выпускные вечера, можем организовать встречу из роддома.

6. Поможем обслужить VIP-персоны.

Специалисты нашей компании не только подберут автомобиль по случаю, но и помогут с праздничным оформлением, если авто заказывается на свадьбу, подскажут, в каких местах нужно побывать, чтобы получилась удачная фотосессия.

В нашей компании работают опытные водители, которые хорошо знают город Минск, поэтому, взяв напрокат автомобиль с водителем, вы в считанные минуты окажетесь в нужном месте. Мы любим свою работу, поэтому ставим пожелания заказчика на первое место. Стоимость аренды автомобилей вас приятно удивит и из большого автопарка вы сможете подобрать именно то авто, которое будет соответствовать вашему вкусу. Звоните и заказывайте, и мы сами приедем к вам на встречу для заключения договора аренды.