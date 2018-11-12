Проектирование деревянных домов

Несмотря на бурное развитие строительной отрасли, дома из бревна остаются одним из самых статусных вариантов строительства, хотя и доступны практически всем.

Строительство дома всегда начинается с проекта. Конечно, при условии, что вы планируете прожить в нем более чем 1 сезон. Качественный проект строительства жилого дома включает в себя достаточно обширный перечень работ, поэтому стоит доверить работу настоящим профессионалам, которые сумеют вам составить план дома. Узнать подробности заказа можно https://dom4m.ru

1. изучение особенностей земельного участка;

2. анализ свойств грунта;

3. подбор конструкционных решений;

4. выбор строительных материалов;

5. разработка стилистических и декоративных решений.

Все это производится с учетом требований и пожеланий заказчика.

Проект, разработанный профессионалами, будет содержать исчерпывающие сведения, необходимые для возведения дома. Таким образом, от строителей потребуется только действовать строго по плану, без лишних размышлений.

Помимо общих особенностей подготовки проектов жилых домов, дома из бревна характеризуются собственными тонкостями проектирования:

1. Высокая степень внимания к анализу грунтов и характеристикам участка. Эти данные необходимы для определения конструкции фундамента, глубины его закладки и т.д. Очень важным является вопрос наличия и глубины залегания грунтовых вод. Так как дерево является материалом, чувствительным к влаге, проекты деревянных домов необходимо готовить таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту конструкций от грунтовых вод.

2. Дома из оцилиндрованного бревна необходимо правильно ориентировать относительно сторон света. В этом случае, в помещениях будет создан оптимальный микроклимат, сохраняющийся в разные времена года. Кроме того, следует принять во внимание господствующие ветра. Это поможет расположить дом таким образом, чтобы происходило минимальное задувание угловых соединений (так как именно они являются самым слабым звеном в теплозащите дома).

3. Проекты деревянных домов необходимо рассчитывать исходя из планируемого периода эксплуатации. Например, если вы не планируете жить в доме круглый год, то его конструкцию можно существенно упростить с учетом того, что нам нет нужды создавать надежное жилище на холодный период. В частности, можно использовать бревна меньшего диаметра и т.д. Как следствие — ощутимая экономия.